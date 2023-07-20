В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 20 машин

Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 8.00 20 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находятся 20 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 20 транспортных средств, – говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани никаких затруднений нет.

Напомним, в ночь на вторник, 18 июля, на Крымском мосту запустили реверсивное движение. Оно осуществляется по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. Проехать могут автомобили массой не более 3 тонн.