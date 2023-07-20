Атака БПЛА, где погибла крымская девочка, произошла в Раздольном

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Атака беспилотного летательного аппарата, где погибла девочка, произошла в Раздольном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госсовета Крыма Илья Донченко.

– Не в чем невинная раздольненская девочка лишилась жизни, – написал парламентарий.

Депутат заверил, что поврежденное имущество будет восстановлено.

– Но самую страшную утрату в виде юной жизни уже не вернуть, – добавил Донченко.

Парламентарий также заявил, что каждый причастный к гибели девочки должен быть наказан максимально жестко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток. Кроме того, четыре административных здания оказались поврежденными. Аксенов заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку.