Беспилотник атаковал северо-запад Крыма: погибла девочка

Кроме того, повреждены четыре административных здания Фото: Анна Ковалёва

В результате атаки вражеского беспилотного летательного аппарата на северо-западе Крыма погибла девочка-подросток. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, беспилотник ударил по одному из населенных пунктов на северо-западе Крыма. В результате четыре административных здания оказались поврежденными. На месте происшествия работают профильные службы.

– К сожалению, не обошлось без жертв – погибла девочка-подросток, – сообщил Аксенов.

Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким погибшей. Руководитель региона заверил, что семье окажут всю необходимую поддержку.

Напомним, по информации Национального антитеррористического комитета, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. В результате погибла семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь выжила, ее в тот же день доставили в реанимацию краснодарской больницы. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям оказать девочке всю необходимую помощь. Глава государства попросил оказать поддержку и ее родственникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девочку, пострадавшую при теракте на Крымском мосту, перевезут в Москву

Она продолжит лечение в ведущем детском федеральном учреждении (подробности)