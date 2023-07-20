В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 180 машин

Фото: Антон ПИКУС

По состоянию на 10.00 20 июля в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон находятся 180 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи перед мостом стоят 100 машин. В 9.00 затруднений со стороны Тамани не было. Со стороны Керчи в очереди стояли 70 автомобилей.

Напомним, в 8.00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находились 20 автомобилей. При этом со стороны Тамани никаких затруднений не было.

Напомним, в ночь на вторник, 18 июля, на Крымском мосту запустили реверсивное движение. Оно осуществляется по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. Проехать могут автомобили массой не более 3 тонн.