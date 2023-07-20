Погибшая в результате атаки БПЛА в Крыму девочка умирала на глазах у мамы

Фото со страницы девочки в соцсети

Девочка, погибшая в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Раздольном, умирала на глазах у матери. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Девочке было 14 лет. Ночью юная крымчанка сбежала из дома, чтобы встретить с подружками рассвет. Вместо себя она положила под одеяло плюшевую акулу. Около четырех утра мать это заметила и начала звонить дочери. Прямо во время их разговора раздался взрыв. Вся семья отправилась на место.

– У школьницы изо рта торчал обломок, она задыхалась и была вся в крови, – говорится в сообщении.

Родные девочки вызвали скорую, но она уже скончалась. Подруг школьницы в момент удара там не было. К тому времени они уже разошлись.

Напомним, вражеский БПЛА в ночь 20 июля атаковал северо-запад Крыма. В результате атаки погибла девочка-подросток из села Раздольное. Кроме того, четыре административных здания оказались поврежденными. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку. В Раздольном ввели уровень чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Позднее сообщалось, что появилось видео с места атаки БПЛА. .