Обломки беспилотника разлетелись на 300 метров от места взрыва после атаки беспилотника в Раздольном районе 20 июля

Осколки рядом с местом взрыва Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Осколки от украинского беспилотника, который упал утром 20 июля в Раздольненском районе, разлетелись по поселку на 300 метров от эпицентра взрыва, передает корреспондент КП-Крым с места события.

Центр поселка оцепили Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Когда БПЛА взорвался в центре поселка, прямо на дороге образовалась воронка около 10 сантиметров. После падения летательного аппарата центральную площадь пришлось оцепить. На асфальте до сих пор лежат осколки от конструкции. Там сейчас работают экстренные службы.

В машине выбило стекла Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Как удалось узнать КП-Крым, в результате атаки пострадало здание в самом центре. В 4:45 утра были разрушены местный универмаг, Центр детского юношеского творчества, продуктовый магазин и районный суд. По словам местных, которые живут недалеко от прилета, звуковой волной у некоторых даже повыбивало окна. В машине, которая была припаркована в 200 метрах от инцидента также снесло стекла.

Напомним, украинский БПЛА атаковал северо-запад Крыма утром 20 июля. В результате погибла школьница из села Раздольное. Кроме того, четыре административных здания оказались поврежденными. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку. С самого утра в поселении идет оценка ущерба.