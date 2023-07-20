Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июля 2023 11:18

Обломки беспилотника разлетелись на 300 метров от места взрыва после атаки беспилотника в Раздольном районе 20 июля

С самого утра в поселении идет оценка ущерба
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Осколки рядом с местом взрыва

Осколки рядом с местом взрыва

Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Осколки от украинского беспилотника, который упал утром 20 июля в Раздольненском районе, разлетелись по поселку на 300 метров от эпицентра взрыва, передает корреспондент КП-Крым с места события.

Центр поселка оцепили

Центр поселка оцепили

Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Когда БПЛА взорвался в центре поселка, прямо на дороге образовалась воронка около 10 сантиметров. После падения летательного аппарата центральную площадь пришлось оцепить. На асфальте до сих пор лежат осколки от конструкции. Там сейчас работают экстренные службы.

В машине выбило стекла

В машине выбило стекла

Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Как удалось узнать КП-Крым, в результате атаки пострадало здание в самом центре. В 4:45 утра были разрушены местный универмаг, Центр детского юношеского творчества, продуктовый магазин и районный суд. По словам местных, которые живут недалеко от прилета, звуковой волной у некоторых даже повыбивало окна. В машине, которая была припаркована в 200 метрах от инцидента также снесло стекла.

Напомним, украинский БПЛА атаковал северо-запад Крыма утром 20 июля. В результате погибла школьница из села Раздольное. Кроме того, четыре административных здания оказались поврежденными. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семье погибшей окажут всю необходимую поддержку. С самого утра в поселении идет оценка ущерба.