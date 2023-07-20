«Повылетали окна, боимся выйти из дома»: что говорят жители Раздольненского района об атаке беспилотника 20 июля

На месте взрыва лежат обломки беспилотника Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Рано утром 20 июля в Крыму произошла трагедия – из-за атаки вражеского беспилотника в Раздольненском районе погибла девочка. Подростку было всего 14 лет.

ВОЗВРАЩАЛАСЬ ДОМОЙ

Как удалось узнать КП-Крым у местных жителей района, в тот момент школьница была в гостях у подруги, но около пяти утра девочки решили расходиться по домам. Взрыв произошел в тот момент, когда она шла в сторону своей квартиры.

ЦЕНТР ЗАБЛОКИРОВАН

После падения вражеского летательного аппарата центральную площадь пришлось оградить. На ней с самого утра работают экстренные службы. В целях безопасности здание оцепили сотрудники полиции и взрывники. Если подойти ближе, на асфальте видны следы беспилотника - вернее его куски, а за ограждением стоит толпа зевак, желающих узнать подробности инцидента.

Центр города оцепили Фото: Елена КОСТРЫКИНА

ВЫБИЛО СТЕКЛА

Поселок городского типа Раздольное находится на северо-западе полуострова недалеко от Евпатории. В небольшом районе проживает около восьми тысяч человек, поэтому хлопок переполошил многих. Беспилотник попал в здание в центре и частично разрушил местный универмаг, Центр детского юношеского творчества, продуктовый магазин и районный суд. По словам местных, которые живут недалеко от прилета, звуковой волной у некоторых даже повыбивало стекла.

- Утром было, да. Выбило стекла, аж уши заложило, - рассказывает евпаторийка Алена.

По словам местного пенсионера Владимира, он услышал громкий взрыв примерно в 4:45. Хоть он и живет на окраине поселения, в его квартире затряслись окна и шторы. Уже позже по радио он узнал о трагедии.

- Взрыв был один, но очень громкий. Я сам ничего не видел, никакого огня и дыма не было. Но я сам живу далековато от центра, поэтому сложно сказать, - говорит КП-Крым мужчина.

Удар беспилотника также слышал местный житель Олег. Во время взрыва он спал дома, но резко проснулся от непонятного гула.

- Я взрыв слышал, но даже не посмотрел на часы. В тот момент у нас в квартире чуть окна не повылетали. Даже не знаю, что в центре делается. Сейчас моя семья дома сидит, боимся выходить на улицу, - говорит он.

Окна здания повыбивало Фото: Елена КОСТРЫКИНА

СЕРЬЕЗНОГО УРОНА НЕТ

Спустя несколько часов в поселок Раздольное выехал глава Госсовета республики Владимир Константинов. Вместе с сотрудниками администрации он осмотрел район, место падения БПЛА и поговорил с местными. Сейчас там идет оценка ущерба и подомовой обход.

- Серьезного урона не зафиксировано, все можно быстро восстановить. Никаких дополнительных сил не требуется. Конечно, самая большая и невосполнимая потеря - это потеря ребенка. Для семьи это колоссальная трагедия. Со своей стороны власти республики окажут всю необходимую помощь семье погибшей. Контакт с ее родными уже установлен, - сказал Константинов.

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