Последнюю неделю в Крыму особенно неспокойно Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Утром 20 июля Крым вновь атаковали украинские беспилотники. Вражеский летательный аппарат попал по зданию на северо-западе полуострова, в результате погибла школьница. О случившемся рассказал глава республики Сергей Аксенов.

- Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка, - отметил он в своем Telegram-канале.

Из-за ЧП в поселке Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

Напомним, последнюю неделю в Крыму особенно неспокойно. Так, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника, которые взрывом повредили дорожное полотно. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, но их 14-летняя дочь осталась жива. Ее сразу же доставили в реанимацию краснодарской больницы, помощь ей оказали лучшие врачи региона.

Также 18 июля в Крыму было уничтожено 28 беспилотников. 17 БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), а еще 11 - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений не было.

19 июля - из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма перекрыли трассу «Таврида». Жителей близлежащих поселков пришлось экстренно эвакуировать в пункты временного размещения. В них заехало около двух тысяч людей.

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