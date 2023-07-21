В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 560 машин

Фото: Инфоцентр Крымский мост

По состоянию на 10.00 21 июля в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят в общей сложности 560 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Сообщается, что ожидание составляет около часа. При этом в очереди со стороны Керчи стоят 310 машин. Ожидание с этой стороны также составляет около часа. В 9.00 со стороны Тамани находились 250 машин, а со стороны Керчи – 300. Время ожидания также составляло около часа.

Напомним, в 16:00 20 июля в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова стояли более 700 автомобилей. Время ожидания составляло около трех часов. В очереди со стороны Тамани находились 100 транспортных средств.