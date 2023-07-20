В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят более 700 автомобилей

В очереди со стороны Керчи находится 705 транспортных средств Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 16:00 20 июля в пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова стоят более 700 автомобилей, время ожидания – около трех часов. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

– В очереди со стороны Керчи находится 705 транспортных средств, ожидание около трех часов. В очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Напомним, в 8:00 в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи находились 20 автомобилей, со стороны Тамани никаких затруднений не было. К 15:00 очередь со стороны Крыма увеличилась до 710 машин, пробка со стороны Тамани - до 260 машин.

В ночь на 18 июля на Крымском мосту запустили реверсивное движение. Оно осуществляется по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь. Проехать могут легковые автомобили массой не более 3 тонн.

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