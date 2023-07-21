В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 800 машин

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По состоянию на 16.00 21 июля в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 800 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

– Со стороны Керчи в очереди находится 800 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около трех часов. А в Краснодарском крае ситуация совершенно иная. Со стороны Тамани очереди на досмотр нет. В 15.00 обстановка на Кубани была аналогичной. Со стороны Керчи в очереди стояли 500 авто.

Напомним, 10.00 21 июля в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 560 автомобилей. 250 из них находились со стороны Тамани, а еще 300 – со стороны Керчи.