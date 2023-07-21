В Симферополе 23 июля изменятся маршруты автобусов №7 и №8

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе в связи с дорожным ремонтом по улице 51-й Армии в воскресенье, 23 июля вновь изменится схема движения автобусных маршрутов №7 и №8. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта Республики Крым.

Уточняется, что 23 июля автобусы №7 и №8 будут ходить лишь до остановки «ул. Лебедева».

Напомним, 20 июля в Минтрансе сообщили, что с 20 по 25 июля автобусы №7 и №8 будут ходить по улицам Буденного и Суходольной, предусмотрены временные остановочные пункты ул. Буденного / ул. Федотова, ул. Буденного / ул. Лебедева

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