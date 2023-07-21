Пожарные ликвидировали открытое горение в магазине на улице Балаклавской в Симферополе

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Открытое горение в магазине на улице Балаклавской в Симферополе ликвидировано в 19:25. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

– В 19:25 ликвидировано открытое горение, – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 21 июля в магазине на улице Балаклавской в Симферополе произошел пожар. В 18:35 возгорание было локализовано на площади в 400 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки. Точную причину возгорания установят эксперты.

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