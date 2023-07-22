Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма открыла горячие линии в связи с атакой беспилотников в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура контролирует соблюдение прав жителей Красногвардейского района. Сотрудники надзорного ведомства выехали в пункты временного размещения.

– На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым, – говорится в сообщении.

Прокуратура организованы горячие линии. Для того, чтобы обратиться туда, нужно позвонить по телефонам: +7 (978) 053-62-08, +7 (365) 277 -38-34, +7 (978) 729-36-86.

Напомним, из-за атаки украинских беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. Население в радиусе пяти километров от ЧП пришлось эвакуировать. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Чтобы минимизировать риски, власти республики также решили остановить железнодорожное движение. Аксенов добавил, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки.