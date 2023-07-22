Идет эвакуация населения: атака беспилотников на склад в Крыму спровоцировала детонацию боеприпасов

Было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП Фото: Архив "КП"

Из-за атаки украинских беспилотников в Красногвардейском районе произошла детонация на складе боеприпасов. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, население в радиусе пяти километров от ЧП пришлось эвакуировать.

- В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП, - отметил Аксенов.

Жителей близлежащих поселков временно вывозят в пункты временного размещения. Чтобы минимизировать риски, власти республики также решили остановить железнодорожное движение. Аксенов добавил, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки, а вся оперативная информация будет размещаться на сайте Минтранса Крыма.

Ранее, в 10 утра, Крымский мост на час закрыли для автомобилей.

Напомним, в среду 19 июля пожар на полигоне спровоцировала очередная атака вражеских летательных аппаратов на полигоне в Кировском районе Крыма. Из-за ЧП было приостановлено движение автомобилей по трассе «Таврида». Сильный пожар охватил большую территорию, поэтому с самого утра была организована эвакуация более двух тысяч человек в селах района. На месте почти сутки работали профильные службы, развернут оперативный штаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вражеские беспилотники попытались атаковать инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма

Аксенов: украинские военные попытались беспилотниками атаковать инфраструктурные объекты в Крыму (подробнее)

Что происходит с туристическим сезоном в Крыму после масштабных ЧП и теракта на мосту

Туристы, которые едут в Крым, вносят от 10 до 20% от стоимости отдыха (подробнее)