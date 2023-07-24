В Белогорском районе Крыма открыли два новых ФАПа

Фото: Минздрав РК

В селах Хлебное и Тополевка Белогорского района торжественно открыли новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.

Фото: Минздрав РК

– Помещения медучреждений укомплектованы новой мебелью, необходимым оборудованием и компьютерной техникой. В ФАПах обеспечено соблюдений условий доступной среды для маломобильных групп населения, – говорится в сообщении.

Фото: Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Фото: Минздрав РК

Стоимость строительства каждого ФАПа – 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках национального проекта «Здравоохранение» в текущем году будут построены 50 новых фельдшерско-акушерских пунктов и проведен капитальный ремонт в четырех медицинских организациях.

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