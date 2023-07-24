В Джанкойском районе приостановили движение поездов после попадания БПЛА в склад боеприпасов

После попадания украинского БПЛА в склад боеприпасов в Джанкойском районе приостановлено движение по железной дороге и перекрыта трасса Джанкой – Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– В целях безопасности приостановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь, – написал Аксенов.

Он добавил, что схемы объезда будут размещены на официальных информационных ресурсах Минтранса Крыма.

Утром 24 июля Аксенов сообщил, что Крым атаковали украинские беспилотные летальные аппараты, сбито и подавлено средствами РЭБ 11 дронов. Есть попадание в склад боеприпасов, также обломками беспилотника поврежден частный дом в Кировском районе.

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