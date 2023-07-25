Логово морского чудовища в Крыму: как выглядит Карадаг летом 2023

Карадаг.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Карадагский морской змей – это то ли быль, то ли выдумка. Гости и жители Крыма время от времени утверждают, что у подножия потухшего вулкана Карадага, который находится в окрестностях Коктебеля, видели некое существо, похожее на гигантского змея. Возможно, просто чьи-то фантазии, а может и правда в Черном море водится достойный «родственник» чудовища озера Лох-Несс и снежного человека йети.
Одно точно можно сказать, что места здесь невероятно красивые!
Карадагский заповедник.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
У подножия потухшего вулкана отличный пляж.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
- Ездим в Карадагский заповедник, чтобы отдохнуть на пляже, где вода на 2-3 градуса теплее, чем в Коктебеле, да и чище, потому что нет канализационных стоков, - рассказали КП-Крым туристы.
На морском побережье целые заросли опунции.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Народ у нас смелый и совершенно не опасается встречи с чудовищем морским.
- Главное успеть сфотографировать змея, а то никто не поверит, что мы его видели. Пока же, кроме колючих кактусов, с никакими опасностями не сталкивались - смеются отдыхающие.
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