Логово морского чудовища в Крыму: как выглядит Карадаг летом 2023

Карадаг. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Карадагский морской змей – это то ли быль, то ли выдумка. Гости и жители Крыма время от времени утверждают, что у подножия потухшего вулкана Карадага, который находится в окрестностях Коктебеля, видели некое существо, похожее на гигантского змея. Возможно, просто чьи-то фантазии, а может и правда в Черном море водится достойный «родственник» чудовища озера Лох-Несс и снежного человека йети.

Одно точно можно сказать, что места здесь невероятно красивые!

Карадагский заповедник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

У подножия потухшего вулкана отличный пляж. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Ездим в Карадагский заповедник, чтобы отдохнуть на пляже, где вода на 2-3 градуса теплее, чем в Коктебеле, да и чище, потому что нет канализационных стоков, - рассказали КП-Крым туристы.

На морском побережье целые заросли опунции. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Народ у нас смелый и совершенно не опасается встречи с чудовищем морским.

- Главное успеть сфотографировать змея, а то никто не поверит, что мы его видели. Пока же, кроме колючих кактусов, с никакими опасностями не сталкивались - смеются отдыхающие.

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