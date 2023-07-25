В Симферополе на два дня перекроют улицу Толстого

В Симферополе из-за ремонта дорожного полотна на два дня ограничат проезд по улице Толстого Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе из-за ремонта дорожного полотна на два дня ограничат проезд по улице Толстого. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на администрацию города.

– С 20:00 28 июля до 05:00 31 июля движение транспорта будет ограничено на участках улицы Толстого: от ул. Александра Невского до ул. Екатерининской; от ул. Екатерининской до ул. Гоголя; от улицы Гоголя до улицы Маяковского, – пишет агентство.

Об изменениях маршрутов общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что ремонт улицы Толстого в СИмферополе планируют завершить до конца года. Основную часть асфальта уложат до сентября.

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