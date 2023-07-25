В Ялте благоустроят девять дворовых территорий

Фото: телеграм-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

В Ялте планируется благоустроить еще девять дворов, сообщает Крымская газета со ссылкой на главу администрации Ялты Янину Павленко.

– В Ялте будут благоустроены девять дворовых территорий, на что в 2024-2025 годах из федерального бюджета выделят около 100 млн рублей, – пишет издание.

Так, в 2024 году благоустроят дворовые территории в Ялте по адресам ул. Дзержинского, 34; Кирова, 134, 136, 138; Щербака, 21, 23, 25; в районе домов ул. Суворовской, 12 (корп. 1,2,3), 14 (корп.1,2.). На 2025 год запланировано благоустройство дворов по ул. Ливадийской, 6 (корп. 1,2), ул. Крупской, 20 (корп.1,2,3), а также ул. Виткевича, 7, 9 и 12 в пгт Кацивели.

Градоначальница напомнила, что параллельно в Ялте будут благоустраивать общественную территорию на ул. Сеченова и Милютинский парк в Алупке.

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