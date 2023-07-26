В Симферополе изменилась схема движения автобуса №22

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В столице Крыма с 25 июля изменилась схема движения автобусного маршрута №22. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымтроллейбус».

– По многочисленным просьбам жителей микрорайона Белое-5 изменена схема движения маршрута автобуса №22. С 25 июля маршрут проходит по улице Решидова вместо улицы Яшлар, – говорится в сообщении.

С 25 июля маршрут автобуса №22 проходит по улице Решидова вместо улицы Яшлар

Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе из-за перекрытия улицы Толстого изменится схема движения автобусных маршрутов №4 и №62. Автобусы будут ходить через улицы Павленко и Калинина.

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