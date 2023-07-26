Севастополь получит 540 млн рублей на поддержку туризма

Туризм Севастополя в этом году получит дополнительную финансовую поддержку в размере 540 миллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Туризм Севастополя в этом году получит дополнительную финансовую поддержку в размере 540 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко накануне встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Помимо прочего, они обсудили и вопросы туризма и меры господдержки.

– В прошлом году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Севастополь уже получал поддержку, в 2023 году она увеличилась – на эти цели из бюджета в текущем году выделено дополнительно более 540 млн рублей. Уверен, что весь туристический потенциал Севастополя будет сохранен и продолжит развиваться, – сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что к середине лета турпоток в Севастополь составил 114 тыс. человек, что меньше, чем в прошлом году.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на месте бывшего дельфинария в городе может появиться рекреационная зона с пляжем и купальней, как было в советское время. При этом он подчеркнул, что конкретный проект будет обязательно представлен общественности и вынесен на обсуждение Архитектурно-художественного совета.

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