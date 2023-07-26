Участники СВО могут проходить реабилитацию в 32 санаториях Крыма

В целом по отрасли, включая оздоровление детей и частные учреждения, количество койко-мест доходит до 58 тысяч Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники специальной военной операции могут пройти лечение и реабилитацию в 32 санаториях Крыма. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

– Одна из важных задач – лечение и реабилитация участников СВО. В Крыму функционируют 32 специализированных санатория, которые могут одномоментно предоставить 18 тысяч койко-мест, – написал Аксенов в своем телеграм-канале по итогам встречи с вице-премьером правительства России Дмитрием Чернышенко.

Аксенов подчеркнул, что региональные и федеральные власти уделяют много внимания туротрасли Крыма. Так, уже в августе планируется начать выплату субсидий крымским отельерам. После окончания курортного сезона в федеральный центр направят ряд предложений по новым мерам поддержки.

– В целом по отрасли, включая оздоровление детей и частные учреждения, количество койко-мест доходит до 58 тысяч. Это может дать дополнительный толчок к развитию туризма в регионе, – отметил глава Крыма.

Напомним, вице-премьер РФ также встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Чернышенко сообщил, что туротрасль Севастополя в этом году получит дополнительную финансовую поддержку в размере 540 миллионов рублей. К середине лета турпоток в Севастополь составил 114 тыс. человек, что меньше, чем в прошлом году.

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