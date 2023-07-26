Тематический парк развлечений появится в Ялте

В Ялте в течение пяти лет построят тематический парк развлечений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ялте в течение пяти лет построят тематический парк развлечений.

– Запланировано строительство тематического парка развлечений, гостиничного комплекса на 550 мест, глэмпинга, аквапарка, аттракционов, магазинов, кафе, ресторанов и сервисных зон, – сообщает «Крым 24» со ссылкой на правительство России.

Отмечается, что строительство парка позволит увеличить турпоток на 15% и создать 840 новых рабочих мест.

Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что с начала текущего года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов. В прошлом году на поддержку туротрасли Крыма из федерального бюджета было направлено 840 миллионов рублей, в этом году - более 2,7 миллиарда рублей. Средства пойдут в том числе на поддержку предприятий крымского турсектора, благодаря чему они смогут сохранить свои коллективы и продолжат принимать туристов.

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