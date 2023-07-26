В Крыму с начала года отдохнули 2,4 млн туристов

С начала 2023 года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов Фото: Михаил ПАТЛИС

С начала 2023 года в Крыму отдохнули 2,4 млн туристов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер в рамках визита в Крым встретился с главой республики Сергеем Аксеновым. Помимо прочего, они обсудили вопросы развития туристической отрасли региона.

– С начала года в Крыму отдохнули 2,4 миллиона туристов, эти показатели ниже прошлого года. Тем не менее системная господдержка помогает продолжать развитие туристической отрасли Крыма, несмотря на существующие трудности, – цитирует Чернышенко его пресс-служба.

Вице-премьер отметил, что в прошлом году на поддержку туротрасли Крыма из федерального бюджета было направлено 840 миллионов рублей, в этом году - более 2,7 миллиарда рублей. Средства пойдут в том числе на поддержку предприятий крымского турсектора, благодаря чему они смогут сохранить свои коллективы и продолжат принимать туристов.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, выплату субсидий крымским отельерам планируется начать уже в августе. Кроме того, после окончания курортного сезона в федеральный центр направят ряд предложений по новым мерам поддержки.

Напомним, вице-премьер РФ также встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Чернышенко сообщил, что туризм Севастополя в этом году получит дополнительную финансовую поддержку в 540 миллионов рублей.

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