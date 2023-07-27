В Крыму к 2025 году будут работать около 2500 станций мобильной связи

К 2025 году в Крыму будут работать 2500 станций мобильной связи Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 2025 году в Крыму будут работать 2500 станций мобильной связи. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил врио министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов.

По его словам, в этом году по республике установят 300 новых станций.

– Мы увидим улучшение мобильной связи. Более того, мы хотим создать «бесшовную связь», для этого мы с сотрудниками мобильных операторов Крыма проверяли все неполадки сети по дорожным маршрутам полуострова. Для проверки бесперебойного соединения мы ехали по автомобильным маршрутам полуострова и сверяли связь на всех участках, – рассказал Куршутов.

Он напомнил, что в скором времени на рынок Республики Крым выйдет новый мобильный оператор. Ранее сообщалось, что официальный запуск новой мобильной сети состоится в течение 2023 года, по мере готовности сети связи. До этого времени строящаяся сеть оператора будет работать в тестовом режиме.

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