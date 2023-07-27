До конца июля в тестовом режиме запустят электричку из Геническа в Джанкой

Фото: ФГУП «КЖД»

Электричку между Херсонской областью и Крымом планируют запустить в ближайшие дни, пока в тестовом режиме. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

– Электричку Геническ – Новоалексеевка – Джанкой планируем в тестовом режиме запустить до конца июля. То есть в ближайшие дни. Сейчас завершаем подготовку и согласования по линии безопасности, – написал Алексеенко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что подготовка технической инфраструктуры, вокзалов и подвижного состава полностью завершена.

Напомним, в конце февраля глава Крыма Сергей Аксенов поддержал возобновление железнодорожного сообщения с Херсонской областью и другими новыми регионами России, если будет обеспечена безопасность. Он отметил, что для этого есть вся необходимая инфраструктура. Сообщалось, что стоимость проезда в электричке будет существенно ниже, чем на автобусе.

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