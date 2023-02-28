Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью планируют запустить летом

Как сообщил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо, пассажирское ж/д сообщение с Крымом может быть возобновлено «к концу лета, а может быть, и раньше» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возобновить ж/д сообщение между Херсонской областью и Крымом планируется к концу лета. Об этом рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия».

– К концу лета, а может быть, и раньше даже получится запустить железнодорожное сообщение, которое соединит Геническ, Джанкой, Симферополь, Евпаторию – туда, куда чаще ездят херсонцы, и даже в Керчь, – сказал Сальдо.

Как позднее сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов, ж/д сообщение Крыма с Херсонской областью и другими новыми регионами РФ может быть возобновлено при обеспечении достаточного уровня безопасности. По его словам, для этого есть вся необходимая инфраструктура.

– Считаю, что нужно организовать движение как пригородных поездов, автобусов, так и пассажирских поездов дальнего следования. В частности, через сухопутный коридор может пойти и поезд Москва – Симферополь, что значительно сократит его время в пути, – отметил Аксенов.

Напомним, в настоящее время из Крыма в Херсонскую область и обратно ходят пассажирские автобусы.

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