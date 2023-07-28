В Севастополе за ночь выпала месячная норма осадков

Фото: t.me/razvozhaev

Количество выпавших за минувшую ночь в Севастополе осадков превысило месячную норму. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, в ночь на 27 июля Крым накрыло сильнейшими ливнями, дороги превратились в реки. В Севастополе на проспекте Генерала Острякова сорвало облицовку с одной из многоэтажек. Обломки рухнули на детскую площадку, чудом никто не пострадал.

– За эту ночь в Севастополе выпало более месячной нормы осадков – 29 миллиметров, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

В городе было зафиксировано тринадцать технологических нарушений на электросетях, все они были локализованы, абоненты запитаны. Продолжается точечная работа по заявкам от жителей, в чьи дома свет еще не вернулся.

– На Хрусталева 167Д, где облицовка здания упала на детскую площадку специалисты ООО «ИнтерУют» убирают территорию, – сообщил Развожаев.

Продолжается расчистка ливневок, работы завершены уже по двадцати адресам.

– Более 30 бригад государственных и частных управляющих компаний работают с ночи по устранению последствий погодных условий, в работе заявки по упавшим деревьям, подтопленным подъездам, протекшим крышам. Все заявки в работе, – подчеркнул губернатор.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50