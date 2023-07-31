Советник главы Крыма опроверг информацию о взрывах в Симферополе

Фото: simadm.ru

Информация о взрывах в Симферополе – это украинский вброс. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Ранее в соцсетях появились сообщения о нескольких взрывах в крымской столице.

– По Симферополю – украинский вброс – написал Крючков в своем телеграм-канале.

В ночь на 30 июля Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым беспилотниками. В министерстве обороны сообщили о выпущенных по полуострову 25 БПЛА. 16 дронов уничтожили средствами ПВО, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Не достигнув цели, они потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.

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