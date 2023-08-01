В Крыму зафиксировали повышенную водность рек в июле

Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока на 1 августа составил 185,44 млн кубометров, что на 15,96 млн кубометров меньше, чем месяц назад Фото: Виталий ПАРУБОВ

Несмотря на общую тенденцию понижения уровня воды в крымских реках в июле, средние расходы воды на большинстве из них оказались высокими для этого времени года. Об этом сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На реках Кача, Бельбек, Черная, Коккозка, Салгир и Биюк-Карасу средние расходы воды составили от 0,62 до 1,21 кубометра в секунду, на остальных реках от 0,089 до 0,37 кубометров в секунду. Водность рек Кучук-Карасу и Малый Салгир была в 2,2 – 2,9 раз выше нормы; рек Кучук-Узенбаш, Черная, Демерджи, Салгир, Бельбек, Коккозка, Кучук-Узенбаш и его притока – в 1,5-1,9 раз выше нормы, на остальных реках – в пределах нормы.

Отмечается, что выпавшие в июле осадки носили кратковременный и локальный характер, к тому же выпадали крайне неравномерно. Так, в бассейнах рек Дерекойка, Демерджи, Су-Индол и Салгир выпало от 18,4 до 38 миллиметров осадков, а в бассейнах остальных рек северного предгорья – от 57 до 107 миллиметров.

– В бассейнах рек Черная, Коккозка, Альма, Ангара [осадки выпали] в пределах нормы; в бассейнах рек Кача, Кучук-Карасу, Бельбек, Биюк-Карасу в 1,3 – 2,3 раза больше нормы, а в бассейнах остальных рек – 55-68 % нормы. В Крымских горах отмечено существенное количество осадков: в районе метеостанции Ай-Петри 95% нормы, а в районе метеостанции Ангарский Перевал – 125% нормы, – говорится в сообщении.

Приток воды в в водохранилища естественного стока составил: в Белогорское и Симферопольское водохранилище – по 3 млн кубометров, Счастливое – 1,1 млн, Чернореченское – 1,8 млн. Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока на 1 августа составил 185,44 млн кубометров, что на 15,96 млн кубометров меньше, чем месяц назад.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, воды в нем осталось на 2,5 – 3 месяца. Вместе с тем он подчеркнул, что наполнение крымских водохранилищ «приличное», продолжается закачка воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет.

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