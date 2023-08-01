Аксенов встретился руководителем Национального клуба друзей Крыма в Норвегии Вебером

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов встретился с главой общественной организации «Народная дипломатия Норвегии», руководителем Национального клуба друзей Крыма в Норвегии Хендриком Вебером.

– Обсудили вопросы региональной и международной повестки, в том числе взаимодействие Крыма с новыми регионами России и то, как изменилась жизнь крымчан с начала спецоперации, – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он поблагодарил Вебера и всех членов норвежского клуба друзей Крыма «за их желание показать мировому сообществу настоящую жизнь полуострова, без пропаганды и лжи».

До визита в Крым делегация народных дипломатов во главе с Вебером посетила Донбасс. Как рассказал РИА «Новости» один из участников делегации, норвежский доктор исторических наук, независимый журналист и автор канала на YouTube Бьерн Нистад, увиденное их просто шокировало.

Ранее Аксенов сообщил, что воды в Северо-Крымском канале осталось на 2,5 – 3 месяца. По его словам, в текущих условиях строительство насосной станции и тракта подачи воды из Днепра напрямую в канал не представляется возможным, «хотя никаких технических сложностей нет». Вместе с тем, подчеркнул Аксенов, наполнение крымских водохранилищ «приличное», продолжается закачка воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в республике нет.

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