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НовостиПроисшествия2 августа 2023 5:22

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым: 3 пропавших нашли мертвыми в июле 2023

На Крымском полуострове 3 пропавших обнаружили погибшими
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Волонтеры делают все, чтобы найти исчезнувших взрослых и детей. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры делают все, чтобы найти исчезнувших взрослых и детей. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В крымском подразделении поискового отряда «ЛизаАлерт» подвели итоги работы за июль 2023. Волонтеры сообщили, что 3 пропавших обнаружили без признаков жизни.

- Всего было принято 65 заявок на поиск, из которых 10 не подтвердились. Найдены живыми – 44 человека, пока не удалось найти пятерых, - говорится в сообщении.

Статистика за июль 2023. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Статистика за июль 2023. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В отряде отмечают, что все поиски проводятся вместе с сотрудниками МВД.

Близким и родным тех, кого еще не удалось найти, не стоит унывать и впадать в депрессию:

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства.

Напоминаем, что в Храме Солнца, который на Крымском полуострове считается местом силы, погиб 40-летний Владимир Конотоп. Мужчина исчез в районе Ласпи 10 июля 2023 года.

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