В Севастополе уничтожат взрывоопасный объект: пляж Песочный закроют на три часа

Фото: Юрий ЮГАНСОН

В среду, 2 августа, в районе севастопольского пляжа Песочный планируют уничтожить взрывоопасный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, работы стартуют в 14.00 и завершается к 17.00. Уничтожать объект будут путем подрыва.

– Территория будет оцеплена, на пляж в это время попасть не удастся, поэтому предупреждаю заранее, – написал Развожаев.

Губернатор также заверил, что в Севастополе все спокойно.

Ранее Развожаев сообщал, что сотрудники МЧС будут планово уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Операция пройдет на полигоне в районе Кара-Кобы. Губернатор не исключил, что жители могут слышать громкие звуки.