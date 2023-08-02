В Севастополе уничтожат взрывоопасный объект: пляж Песочный закроют на три часа

Фото: Юрий ЮГАНСОН
В среду, 2 августа, в районе севастопольского пляжа Песочный планируют уничтожить взрывоопасный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, работы стартуют в 14.00 и завершается к 17.00. Уничтожать объект будут путем подрыва.
– Территория будет оцеплена, на пляж в это время попасть не удастся, поэтому предупреждаю заранее, – написал Развожаев.
Губернатор также заверил, что в Севастополе все спокойно.
Ранее Развожаев сообщал, что сотрудники МЧС будут планово уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Операция пройдет на полигоне в районе Кара-Кобы. Губернатор не исключил, что жители могут слышать громкие звуки.