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НовостиПроисшествия2 августа 2023 9:46

В Севастополе уничтожат взрывоопасный объект: пляж Песочный закроют на три часа

В районе севастопольского пляжа Песочный уничтожат взрывоопасный объект 2 августа
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Юрий ЮГАНСОН

Фото: Юрий ЮГАНСОН

В среду, 2 августа, в районе севастопольского пляжа Песочный планируют уничтожить взрывоопасный объект. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, работы стартуют в 14.00 и завершается к 17.00. Уничтожать объект будут путем подрыва.

– Территория будет оцеплена, на пляж в это время попасть не удастся, поэтому предупреждаю заранее, – написал Развожаев.

Губернатор также заверил, что в Севастополе все спокойно.

Ранее Развожаев сообщал, что сотрудники МЧС будут планово уничтожать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Операция пройдет на полигоне в районе Кара-Кобы. Губернатор не исключил, что жители могут слышать громкие звуки.