В Симферополе пройдет выставка фотографий в японском стиле

Фото: Минкульт Оренбургской области

В Симферопольском художественном музее 4 августа откроется выставка Японской ассоциации фотографии «WashigraphPhoto», организованная Оренбургским музеем. Об этом в эфире «Радио Крым» рассказала завотделом симферопольского худмузея Александра Кугушева.

В экспозиции будут представлены 67 произведений современных японских фотографов: пейзажи и портреты, натюрморты и репортажные снимки, макроснимки флоры и фауны, а также предметы традиционной японской одежды и обуви.

– Будет представлен традиционные пояс «Уби» и обувь, женская и мужская юкаты, несколько детских юкат, а также традиционное женское кимоно, – рассказала Кугушева.

Выставка будет работать до 29 августа.

Как ранее писала КП-Крым, в Симферопольском художественном музее до 27 августа работает выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Маяковского. В экспозицию вошли плакаты, карикатуры, живописные произведения, предметы времен Гражданской войны и первых лет советской власти. Основной замысел выставки – указать на известные факты из биографии поэта, в том числе акцентировать внимание на его неоднократном пребывании в Крыму.

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