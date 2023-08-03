Отряд «ЛизаАлерт» Крым: бесследно исчез 51-летний житель Евпатории

Алексей Дмитриенков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму ищут мужчину, исчезнувшего несколько дней тому назад. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Помогите найти человека! Пропал Дмитриенков Алексей Юрьевич, 51 год (1972 года рождения), поселок городского типа Мирный, город Евпатория.

Родные и близкие потеряли его из вида 30 июля 2023 года.

Ориентировка появилась в соцсети. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Приметы пропавшего крымчанина: 175 см. рост, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Алексей Дмитриенков был одет в серую рубашку, черные штаны и сандалии.

Если вы видели пропавшего, пожалуйста, обязательно позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Только в июле отряд «ЛизаАлерт» Крым принял 65 заявок от людей, которые просили найти их близких. Волонтеры вместе с полицией нашли живыми 44 человека, но к сожалению, 3 пропавших обнаружили мертвыми.

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