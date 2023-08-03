Крым вошел в топ-8 направлений с самыми вкусными арбузами

На Крымском полуострове в августе вкусные арбузы и теплое море.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крым занял шестое место в рейтинге мест, где растут самые вкусные в нашей стране арбузы.
3 августа отмечается День арбуза, вот эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ и провел соответствующий опрос в соцсетях. В итоге было обозначено восемь регионы, где можно полакомиться этой ароматной и сочной ягодой.
- Астраханская область на первом месте по итогам голосования - за нее высказались 66% участников голосования. Прекрасными вкусовыми качествами эти арбузы обязаны климату - здесь много света, тепла и воды, - отметили эксперты.
За арбузы Крыма отдали голоса 3% процента участников опроса. Полосатую ягоду выращивают в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском, Симферопольском и Сакском районах.
И так, где в России растут самые вкусные арбузы:
Астрахань;
Краснодарский край;
Волгоградская область;
Ставропольский край;
Ростовская область;
Крымский полуостров;
Соль-Илецк (Оренбургская область);
Белгород.
Кстати, на полуострове первым созрел сорт арбуза «Юлия». На крымских рынках местные арбузы появились в конце июля.
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