Крым вошел в топ-8 направлений с самыми вкусными арбузами

На Крымском полуострове в августе вкусные арбузы и теплое море. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым занял шестое место в рейтинге мест, где растут самые вкусные в нашей стране арбузы.

3 августа отмечается День арбуза, вот эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ и провел соответствующий опрос в соцсетях. В итоге было обозначено восемь регионы, где можно полакомиться этой ароматной и сочной ягодой.

- Астраханская область на первом месте по итогам голосования - за нее высказались 66% участников голосования. Прекрасными вкусовыми качествами эти арбузы обязаны климату - здесь много света, тепла и воды, - отметили эксперты.

За арбузы Крыма отдали голоса 3% процента участников опроса. Полосатую ягоду выращивают в Красногвардейском, Красноперекопском, Джанкойском, Симферопольском и Сакском районах.

И так, где в России растут самые вкусные арбузы:

Астрахань;

Краснодарский край;

Волгоградская область;

Ставропольский край;

Ростовская область;

Крымский полуостров;

Соль-Илецк (Оренбургская область);

Белгород.

Кстати, на полуострове первым созрел сорт арбуза «Юлия». На крымских рынках местные арбузы появились в конце июля.

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