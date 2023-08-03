Пенсионер из Керчи подарил бойцам СВО свою лодку

Фото: vk.com/nf_simferopol, скриншот видео

Пожилой рыбак из Керчи подарил свою лодку российским бойцам в Херсонской области. Лодку доставили на передовую представители Народного фронта в Крыму.

Месяц назад Андрей Андреевич увидел кадры с российскими бойцами, застрявшими на Днепре из-за заглохшей лодки, и решил отдать на фронт свое быстроходное плавсредство.

– Бегает лодка очень быстро, поднимается и скользит по воде. Пусть она вам поможет, удачи ребята, здоровья вам, возвращайтесь живыми и невредимыми, – приводятся его слова в сообщении Народного фронта во «ВКонтакте».

На месте бойцы и представители Народного фронта установили на лодку новый мотор. С ним плавсредство выдает максимальную скорость и маневренность.

Бойцы поблагодарили Андрея Андреевича за лодку, отметив, что она «просто огонь, летит как пулеметная очередь».

Напомним, в июле крымские медики отправили гуманитарный груз коллегам в зоне специальной военной операции. Груз был собран на основе запросов от медиков, призванных в зону СВО из Крыма. В сборе участвовали коллективы больниц Симферополя, Керчи, Белогорского, Симферопольского, Черноморского и Бахчисарайского районов.

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