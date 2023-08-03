В Крыму уволят глав трех сельских поселений

Глава Крыма сообщил, что трех глав администраций сельских поселений представят к увольнению. Фото: t.me/Aksenov82/

В Крыму трех глав администраций сельских поселений представят к увольнению за срыв работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству территорий. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– Системная работа по уборке, саночистке и благоустройству территорий в некоторых муниципалитетах так и не была налажена. Без должного внимания остается частный сектор, а в части населенных пунктов к выполнению поручений даже не приступали. В связи с этим <...> к увольнению будут представлены: глава администрации Завет-Ленинского сельского поселения Джанкойского района; главы администраций Скворцовского и Добровского сельских поселений Симферопольского района, – написал Аксенов.

Кроме того, более 40 чиновников - в основном это главы поселений - будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Аксенов отметил муниципалитеты, которые справились с поставленными задачами: Алушта и Армянск, Кировский и Ленинский районы.

– Работа по выявлению недобросовестных должностных лиц будет продолжена, – подчеркнул глава республики.

Напомним, в июле Аксенов сообщил, что часть муниципалитетов Крыма так и не систематизировала работу по выполнению его поручений. По его словам, местная власть не смогла сохранить результаты, достигнутые совместными усилиями на субботниках, инструмент для поддержания чистоты не был создан. Глава республики тогда отметил, что все главы администраций прекрасно знают проблемные места своих муниципалитетов, поэтому если проблема не решается долгое время, «значит, нет желания ее решить, стоит задуматься о соответствии занимаемой должности».

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50