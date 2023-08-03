Крымский музыкальный театр представит два новых спектакля

Фото: Музыкальный театр Республики Крым

Крымский музыкальный театр вернулся из отпуска. Как сообщает «Крымская газета», для зрителей готовят сразу две премьеры.

– Главной премьерой нового сезона, безусловно, станет знаменитая оперетта «Принцесса цирка». Музыкальный театр Республики Крым продолжает знакомить зрителей с изумительными произведениями Имре Кальмана, – пишет издание.

Кроме того, в новом сезоне на суд зрителей представят комедию «Любовь с последствиями» по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Это была не пятая, а девятая».

Ранее КП-Крым писала, что 4 августа в Симферопольском художественном музее откроется выставка Японской ассоциации фотографии «WashigraphPhoto», организованная Оренбургским музеем. В экспозиции будут представлены 67 произведений современных японских фотографов: пейзажи и портреты, натюрморты и репортажные снимки, макроснимки флоры и фауны, а также предметы традиционной японской одежды и обуви.

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