Крымская сумоистка Ольга Давыдко готовит тушенку для бойцов СВО

Ольге (на фото справа) помогают помогают муж и подруга. Фото: Ольга Давыдко, vk.com

Крымская сумоистка Ольга Давыдко организовала на базе собственной кухни цех по производству продовольствия для участников специальной военной операции. Об этом сообщает Крымская газета.

– Сумоистка из Крыма Ольга Давыдко организовала на своей кухне цех по производству тушенки, каш с мясом и выпечки. Все приготовленное регулярно отправляется бойцам в зону СВО. По словам Ольги, каждый день удается сделать по 200 банок тушенки в день, в неделю эта цифра доходит до тысячи, – пишет издание.

Ольге помогают муж и подруга. Неравнодушные земляки поддерживают их материально.

Ранее КП-Крым писала, что крымские медики отправили гуманитарный груз коллегам, работающим в зоне специальной военной операции. В сборе участвовали коллективы больниц Симферополя, Керчи, Белогорского, Симферопольского, Черноморского и Бахчисарайского районов. На передовую отправили 100 наименований лекарственных препаратов и около 9 тысяч единиц расходных материалов.

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