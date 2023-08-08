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НовостиОбщество8 августа 2023 4:28

В Крыму отремонтируют три десятка котельных

Также запланированы ремонт и замена более 16 километров теплосетей
Дмитрий Коренев
В Крыму в рамках подготовки к новому отопительному сезону планируется отремонтировать 29 тепловых котлов

В Крыму в рамках подготовки к новому отопительному сезону планируется отремонтировать 29 тепловых котлов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму в рамках подготовки к новому отопительному сезону планируется отремонтировать 29 тепловых котлов и более 16 километров теплосетей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил гендиректор ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Эдуард Селиванов.

– На предприятии составлен план, который включает ремонты теплового оборудования, насосных групп и тепловых сетей. На сегодняшний день в планах ремонт 29 котлов, десять уже отремонтированы, – рассказал Селиванов.

Также запланированы ремонт и замена более 16 километров теплосетей. На сегодняшний день работы выполнены на 10 километрах.

Ранее сообщалось, что в Ялте к новому отопительному сезону отремонтируют десять котельных. Ялтинские тепловые сети закупили 20 котлов отечественного производства.

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