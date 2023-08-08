В Крыму установили еще 19 базовых станций мобильной связи

Новые объекты связи работают во всех необходимых диапазонах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из ведущих крымских операторов мобильной связи в июле установил 19 новых базовых станций мобильной связи. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Новые станции установили в Симферополе, селе Фонтаны Симферопольского района, в Белогорске, Феодосии, Коктебеле, Евпатории, Керчи и Алупке.

– Еще 118 объектов связи модернизировали до стандарта LTE (4G). Новые объекты связи работают во всех необходимых диапазонах, – добавили в Мининформе.

Ранее сообщалось, что в Крыму до конца года установят несколько тысяч базовых станций связи. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, все станции будут оснащены российским программным обеспечением.

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