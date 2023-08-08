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НовостиОбщество8 августа 2023 4:56

В Крыму установили еще 19 базовых станций мобильной связи

Еще 118 объектов связи модернизировали до стандарта LTE
Дмитрий Коренев
Новые объекты связи работают во всех необходимых диапазонах

Новые объекты связи работают во всех необходимых диапазонах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из ведущих крымских операторов мобильной связи в июле установил 19 новых базовых станций мобильной связи. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

Новые станции установили в Симферополе, селе Фонтаны Симферопольского района, в Белогорске, Феодосии, Коктебеле, Евпатории, Керчи и Алупке.

– Еще 118 объектов связи модернизировали до стандарта LTE (4G). Новые объекты связи работают во всех необходимых диапазонах, – добавили в Мининформе.

Ранее сообщалось, что в Крыму до конца года установят несколько тысяч базовых станций связи. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, все станции будут оснащены российским программным обеспечением.

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