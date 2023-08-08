В Крыму зафиксирован новый рекорд энергопотребления

Нагрузка в энергосистеме Крыма достигла рекордных значений за последние два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нагрузка в энергосистеме Крыма достигла рекордных значений за последние два года. Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Крымэнерго» Андрей Цурканенко.

Так, 7 августа была зафиксирована нагрузка в 1379 мегаватт. Летом прошлого года максимальная нагрузка составила чуть более 1200 мегаватт.

– Оборудование сейчас работает в период экстремальных температур. При этом оборудование и электросети рассчитаны на эту температуру воздуха, – рассказал Цурканенко в эфире телеканала «Крым 24». – Конечно же, это создает сложности и с режимом охлаждения, и с режимом нагрузки, потому что повышенные параметры требуют включения дополнительной климатической техники в том числе.

Ранее начальник Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая рассказала КП-Крым, что вслед за аномально жаркими днями в середине грядущей недели жителей полуострова ждут кратковременные дожди и похолодание на 10 градусов.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50