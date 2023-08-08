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НовостиОбщество8 августа 2023 8:30

В симферопольском парке Гагарина высадили столетнюю оливу

А также секвойю, миндаль и можжевельник
Дмитрий Коренев
Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

Озеленители МБУК «Парки столицы» высадили в симферопольском парке имени Гагарина столетнюю оливу, секвойю и миндаль. Об этом пишет «Крымская газета» со ссылкой на пресс-служба администрации Симферополя.

– Также парк украсил можжевельник сорта «Блю стар» и кортадерия – травянистое многолетнее растение, – пишет издание.

Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

Фото: МБУК «Парки столицы»

Ранее КП-Крым писала, что на территории Крымского Федерального университета появилась «Кремлевская ель». Саженец привезли из Москвы, до этого он рос на территории Кремля.

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