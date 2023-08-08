В симферопольском парке Гагарина высадили столетнюю оливу

Фото: МБУК «Парки столицы»
Озеленители МБУК «Парки столицы» высадили в симферопольском парке имени Гагарина столетнюю оливу, секвойю и миндаль. Об этом пишет «Крымская газета» со ссылкой на пресс-служба администрации Симферополя.
– Также парк украсил можжевельник сорта «Блю стар» и кортадерия – травянистое многолетнее растение, – пишет издание.
Фото: МБУК «Парки столицы»
Фото: МБУК «Парки столицы»
Фото: МБУК «Парки столицы»
Ранее КП-Крым писала, что на территории Крымского Федерального университета появилась «Кремлевская ель». Саженец привезли из Москвы, до этого он рос на территории Кремля.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50