«ЛизаАлерт» Крым: пропал 82-летний житель Феодосии

Виталий Кутихин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» разместило в соцсети новую ориентировку:

- Пропал Кутихин Виталий Кузьмич, 82 года (1941 года рождения), город Феодосия.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Пожилой человек исчез из поля зрения близких несколько дней тому назад – с 5 августа 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, xудощавое телосложение, карие глаза, рыжие с сединой волосы.

К сожалению, неизвестно, какие на пенсионере были брюки, рубашка и обувь.

Если вы видели Виталия Кутихина, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Напоминаем, что на прошлой неделе волонтеры и полиция поздно вечером вели поиски 85-летней жительницы Симферопольского района. Крымчанку нашли живой и невредимой в 500 метрах от ее дома.

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