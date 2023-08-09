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НовостиОбщество9 августа 2023 7:48

В Ялте отметят День города без массовых мероприятий

День города в Ялте отметят без массовых мероприятий 12 августа 2023 года
Источник:kp.ru
Праздничную атмосферу создадут локально, на отдельных площадках

Праздничную атмосферу создадут локально, на отдельных площадках

Фото: Ирина ГЕРЦ

Празднование Дня города в Ялте в 2023 году пройдет без массовых мероприятий. Об этом в своем Tg-канале сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.

- Массовых мероприятий не будет, продумали локальные, которые помогут создать праздничную атмосферу. Основные запланировали на 12 августа, - написала градоначальница.

Локальные мероприятия пройдут в разных частях города. Праздничные действия на суше и в море в субботу, 12 августа, начнутся с 10 часов.

С катера, который пройдет вдоль пляжей Приморского, Массандровского и Ялта-Интурист, жителей и гостей поздравят Нептун и русалки. А на самих пляжах пройдет детская и взрослая анимация, мастер-классы по раскрашиванию камней, пенное шоу.

На Набережной возле причалов пройдут состязания по поеданию ялтинского лука, перетягиванию полотенца, «арбузный кегельбан» и многое другое.

На автовокзале приезжающих гостей будет встречать духовой оркестр. А покидающим город будут вручать книгу.

С 10:00 детей и их родителей ждут на «Поляне сказок» на игровую программу, вход на которую будет свободным.

Бесплатно будут работать муниципальные музеи, организованы пешие экскурсий по старой Ялте.

Ялта отметит 185 день рождения

Ялта отметит 185 день рождения

Фото: Ирина ГЕРЦ

Вечером, с 18:00 до 21:00, на площади Советской и Набережной выступят кавер-группы и диджеи.

По словам Янины Павленко на набережной, у фонтана кавалеры раздадут дамам ровно 185 цветов – столько, сколько лет Ялта живет в статусе города.