В Ялте отметят День города без массовых мероприятий

Праздничную атмосферу создадут локально, на отдельных площадках Фото: Ирина ГЕРЦ

Празднование Дня города в Ялте в 2023 году пройдет без массовых мероприятий. Об этом в своем Tg-канале сообщила глава администрации курорта Янина Павленко.

- Массовых мероприятий не будет, продумали локальные, которые помогут создать праздничную атмосферу. Основные запланировали на 12 августа, - написала градоначальница.

Локальные мероприятия пройдут в разных частях города. Праздничные действия на суше и в море в субботу, 12 августа, начнутся с 10 часов.

С катера, который пройдет вдоль пляжей Приморского, Массандровского и Ялта-Интурист, жителей и гостей поздравят Нептун и русалки. А на самих пляжах пройдет детская и взрослая анимация, мастер-классы по раскрашиванию камней, пенное шоу.

На Набережной возле причалов пройдут состязания по поеданию ялтинского лука, перетягиванию полотенца, «арбузный кегельбан» и многое другое.

На автовокзале приезжающих гостей будет встречать духовой оркестр. А покидающим город будут вручать книгу.

С 10:00 детей и их родителей ждут на «Поляне сказок» на игровую программу, вход на которую будет свободным.

Бесплатно будут работать муниципальные музеи, организованы пешие экскурсий по старой Ялте.

Ялта отметит 185 день рождения Фото: Ирина ГЕРЦ

Вечером, с 18:00 до 21:00, на площади Советской и Набережной выступят кавер-группы и диджеи.

По словам Янины Павленко на набережной, у фонтана кавалеры раздадут дамам ровно 185 цветов – столько, сколько лет Ялта живет в статусе города.