Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 10:06

В Симферопольской клинической больнице скорой помощи №6 проходят пожарно-тактические учения

В симферопольской больнице проходят пожарно-тактические учения
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал ГУ МЧС по Республике Крым, скриншот видео

Фото: телеграм-канал ГУ МЧС по Республике Крым, скриншот видео

В Симферопольской клинической больнице №6 проходят пожарно-тактические учения. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

– В клинической больнице скорой медицинской помощи №6 проходят пожарно-тактические учения, – говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что громкие звуки в Старом Крыму связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50