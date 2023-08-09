В Симферопольской клинической больнице скорой помощи №6 проходят пожарно-тактические учения

Фото: телеграм-канал ГУ МЧС по Республике Крым, скриншот видео
В Симферопольской клинической больнице №6 проходят пожарно-тактические учения. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.
– В клинической больнице скорой медицинской помощи №6 проходят пожарно-тактические учения, – говорится в сообщении.
Ранее КП-Крым писала, что громкие звуки в Старом Крыму связаны с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
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