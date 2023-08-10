В симферопольском парке Гагарина второй раз за сезон зацветет магнолия

Фото: МБУК «Парки столицы»

В симферопольском парке имени Гагарина второй раз за сезон распустится желтая магнолия. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на МБУК «Парки столицы».

– Бутоны набухли и скоро распустятся. Большинство магнолий радуют своим цветением только один раз в году. Но при благоприятных погодных условиях, обильном поливе и надлежащем уходе происходят такие вот чудеса, – пишет агентство.

Ранее КП-Крым писала, что в парке имени Гагарина высадили столетнюю оливу, секвойю и миндаль. Также парк украсил можжевельник сорта «Блю стар» и кортадерия (травянистое многолетнее растение).

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50