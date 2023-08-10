«ЛизаАлерт» Крым: пропала 76-летняя жительница Джанкойского района

Людмила Гудзь (Ляшенко). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жительницу севера полуострова:

- Пропала Гудзь (Ляшенко) Людмила Васильевна, 76 лет (1947 года рождения), село Рощино, Джанкойский район.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Пожилая крымчанка 7 августа 2023 года ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: 165 сантиметров рост, худощавое телосложение, серые глаза, седые волосы.

Крымчанка ушла из дома в халате и в бордовых галошах.

Если вы видели Людмила Гудзь (Ляшенко), пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым: 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

В Крыму также ищут 82-летнего Виталия Кутихина из Феодосии.

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